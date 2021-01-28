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Кардиолог назвал симптом инфаркта, о котором не знают многие врачи

Тамара Астапенкова
17:59 28.01.2021
По словам Александра Шарандака, существует абдоминальный вариант инфаркта, симптоматика которого напоминает заболевание ЖКТ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Luan Luan Rezende, Pixabay
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Существует абдоминальный вариант инфаркта миокарда, симптоматика которого очень похожа на заболевание желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал «Звезде» врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Шарандак.

«Одна из форм инфаркта миокарда называется абдоминальный вариант, когда симптоматика похожа на заболевание желудочно-кишечного тракта. Это когда поражается нижняя стенка сердца, которая почти соприкасается с диафрагмой. И если там происходит некроз, то есть инфаркт миокарда, то возникает эта симптоматика. Это совершенно не бытовая информация, медицинская. Многие врачи об этом не знают», - рассказал Александр Шарандак.

Терапевт из Великобритании Алка Патель заявила, что одними из неспецифических симптомов инфаркта могут быть тошнота и рвота или другая желудочная проблема, напоминающая пищевое расстройство. По ее словам, при сердечном приступе кровоток, идущий к сердцу, оказывается неожиданно «блокированным», что и вызывает подобные симптомы, пишет Express.

Ранее немецкие кардиологи назвали еще один неочевидный симптом, свидетельствующий о приближении инфаркта. По словам медиков, настороженность должны вызывать боли в икрах и вокруг пальцев.

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