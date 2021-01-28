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Россия вынесет в ООН предложение по работе глобальных интернет-компаний

Виктория Ивашечкина
17:50 28.01.2021
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявление Совета Федерации будет доведено до законодательной власти всех стран.
Россия вынесет в ООН предложение по работе глобальных интернет-компаний
© Фото: janeb13, Pixabay
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона распространит в ООН заявление о необходимости выработки правил по регулированию работы глобальных интернет-компаний.

«Эти заявления, в первую очередь заявление Совета Федерации, будут доведены до парламентов, законодательной власти абсолютно всех стран», - уточнила она во время брифинга.

Накануне Совфед и МИД России выступили с заявлениями о необходимости выработки международными структурами правил, которые будут регулировать работу соцсетей и крупных интернет-компаний, передает ТАСС.

Захарова также подчеркнула, что «действия администраций американских соцсетей в отношении размещаемого в них контента нанесли удар по демократической системе ценностей».

Ранее Мария Захарова сообщила, что российская сторона направит США ноту в связи с массовым распространением фейков американскими интернет-платформами.

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