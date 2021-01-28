В образцах десятилетней давности из Камбоджи нашли «штамм-двойник» коронавируса

Камбоджийские ученые обнаружили близкое совпадение COVID-19 с патогеном у подковоносов, обнаруженным в собранных еще в 2010 году образцах. Причем речь идет о структурном сходстве более чем в 92%. Об этом сообщает South China Morning Post.

Подковоносы - род летучих мышей, распространенных от тропической до умеренной зоны Восточного полушария. Ученым давно известно, что эти рукокрылые являются природными носителями коронавирусов, родственных возбудителям SARS человека. Обнаруженное сходство генома коронавируса, выявленное у камбоджийских летучих мышей вида Шамеля, с SARS-CoV-2, является беспрецедентным (92,6%). Больше совпадений с COVID-19 наблюдалось только у коронавируса, найденного у летучих мышей из китайской провинции Юньнань (96,2%).

В ходе работы сотрудники лаборатории Института Пастера в Пномпене проанализировали образцы, взятые в 2010 году у летучих мышей, обитающих на северо-востоке Камбоджи. Среди штаммов коронавируса было найдено два почти идентичных близких родственника SARS-CoV-2.

Благодаря исследованию удалось установить, что коронавирусы, похожие на SARS-CoV-2, имеют более широкое географическое распространение, чем предполагалось ранее.