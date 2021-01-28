На греческом острове Лесбос обнаружили дерево возрастом 20 миллионов лет
Кора сохранилась в отличном состоянии благодаря вулканическому пеплу.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На греческом острове Лесбос обнаружили древнейшее окаменелое дерево, возраст которого ученые оценили в 20 миллионов лет.
Нашли его абсолютно случайно рабочие во время ремонта дороги. Кора сохранилась в отличном состоянии благодаря вулканическому пеплу.
Сейчас ствол и ветви поднимают с помощью тяжелой техники и готовят к транспортировке для дальнейшего изучения. Ученые выразили надежду на то, что артефакт позволит понять, как выглядел типичный средиземноморский массив в Палеогеновую эпох.