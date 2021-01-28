В стране и мире На греческом острове Лесбос обнаружили дерево возрастом 20 миллионов лет Виктория Ивашечкина Кора сохранилась в отличном состоянии благодаря вулканическому пеплу. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На греческом острове Лесбос обнаружили древнейшее окаменелое дерево, возраст которого ученые оценили в 20 миллионов лет. Нашли его абсолютно случайно рабочие во время ремонта дороги. Кора сохранилась в отличном состоянии благодаря вулканическому пеплу. Сейчас ствол и ветви поднимают с помощью тяжелой техники и готовят к транспортировке для дальнейшего изучения. Ученые выразили надежду на то, что артефакт позволит понять, как выглядел типичный средиземноморский массив в Палеогеновую эпох. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика