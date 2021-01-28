Названы восемь признаков начинающегося диабета

Международная группа врачей назвала восемь основных признаков, которые могут говорить о развитии диабета II типа. Об этом пишет Express.

Эксперты советуют обратить особое внимание на следующие симптомы: необъяснимое чувство жажды, частое мочеиспускание, резкий набор или потеря веса, покалывание в руках и ногах, головокружения, проблемы со зрением, чрезмерная усталость и долго не заживающие раны или ссадины.

По словам специалистов, если у человека появился один или несколько симптомов из списка, то ему необходимо обратиться к врачу и сдать анализ крови. Они предупредили, что особенно должны быть внимательны люди старше 40 лет, у которых есть родственники с диабетом, или имеющие лишний вес.

Ранее группа ученых из США и Италии сообщили, что основным фактором развития диабета является лишний вес. Поэтому предотвратить начало заболевания возможно с помощью похудения. По словам специалистов, большинство случаев диабета II типа можно предотвратить, если удерживать индекс массы тела ниже порогового значения.