В московском кафе произошла стрельба

Трое мужчин пострадали в результате стрельбы в столичном кафе, расположенном на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по городу Москве.

Сообщается, что в кафе произошел конфликт между неизвестными гражданами, после чего началась стрельба.

«Один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли три стреляные гильзы. Пострадали трое мужчин, один из которых был госпитализирован, двое обратились к врачам самостоятельно.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на улице Софьи Ковалевской. Им оказался 40-летний ранее судимый приезжий мужчина», - говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска возбудили уголовные дела, предусмотренные статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.