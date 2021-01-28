Назван напиток для продления жизни

Чай с лимоном способен продлить жизнь и защитить от рака. В этом убеждены американские ученые из Национальной медицинской библиотеки США и Национального института здравоохранения.

Во-первых, лимонный сок обладает огромным количеством полезных свойств. Во-вторых, он усиливает целебное действие чая, пишет газета Express.

Содержанием лимонной кислоты, кальция, магния, витамина С, биофлавоноидов, пектина и лимонена объясняются антибактериальные, противовирусные и иммуностимулирующие свойства цитрусовых. Кроме того, лимонный сок является хорошим средством для очищения печени. Например, древние египтяне верили, что употребление в пищу лимонов и лимонного сока защищает от действия различных ядов.

Благодаря добавлению лимона в чай организм лучше усваивает антиоксиданты из напитка. По мнению исследователей, этот показатель достигает примерно 80%.

В качестве других преимуществ для здоровья употребления чая с лимоном ученые называют поддержку здоровья сердца, контроль веса, предотвращение образования камней в почках, защиту от анемии и нормализацию пищеварения.