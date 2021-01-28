Росстат привел данные по численности населения России

Численность населения России на 1 января 2021 года составила 146 миллионов 238 тысяч 185 человек. Такие данные приводит Росстат.

Численность населения в стране на 1 января 2020 года составляла 146 миллионов 748,6 тысячи человек. Таким образом, численность россиян за минувший год снизилась на 510 тысяч человек.

По данным Росстата, в российских городах проживает 109,3 миллиона человек, в сельской местности - около 37 миллионов.