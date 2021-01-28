На фото со спутника разглядели «снежного человека»

Пользователь TikTok обнаружил на изображениях сервиса Google Earth странную волосатую фигуру. Запись с таинственным существом опубликована на канале hidden.on.google.earth.



На видео запечатлена окруженная полями и лесом дорога. При приближении и смене угла камеры за деревьями становится заметен высокий темный силуэт.

«Что я нашел?» - спрашивает зрителей пользователь Сети.

Многие тут же начали строить догадки. Чаще других звучало предположение, что в объективы камер попал снежный человек. Однако многие пользователи высказались скептически относительно этой догадки, считая, что речь идет о переодетом человеке в костюме, а никак не о мифическом создании.