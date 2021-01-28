Голикова заявила о вредности введения «ковидных паспортов»

Вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

«Еще раз я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата», - сказала Голикова.

Она отметила, что введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов может сформировать у россиян мнение о принудительности вакцинации, что недопустимо.

«Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», - заявила вице-премьер.

Голикова напомнила, что форма сертификата привитого гражданина утверждена Минздравом РФ и выдается в прививочных пунктах, на сайте госуслуг реализована функция автоматического формирования QR-кода и информирования о вакцинации.

Сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на сайте госуслуг с 1 января 2020 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что на сайте в личном кабинете можно будет получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19.