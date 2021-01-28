Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Путин заявил, что пандемия COVID-19 постепенно отступает

Анна Назайкина
15:08 28.01.2021
Также президент РФ отметил важность соблюдения мер по коронавирусу и наличия резерва ковидных коек.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
Читайте нас на:

Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 постепенно отступает. Также президент РФ отметил, что количество инфицированных коронавирусом в стране сокращается. 

«Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», - заявил глава государства на совещании с членами правительства РФ.

Также российский лидер отметил, что показатели по летальным исходам, вызванным COVID-19, в РФ лучше, чем в других странах. 

«По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее по сравнению с другими странами это так. На 100 тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах», - сказал он.

Кроме того, глава государства считает, что, несмотря на обнадеживающие показатели, расслабляться рано, так как борьба с коронавирусом продолжается на всех уровнях. Также Путин отметил важность соблюдения мер по COVID-19 и наличия резерва ковидных коек.  

По данным оперштаба, в России за последние сутки выявили 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За минувшие 24 часа в стране победить болезнь удалось 26 775 россиянам. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:23 Эксклюзив
Видео
Директор Театра имени Вахтангова рассказал о состоянии подключенного к ИВЛ Ланового
12:36 В стране и мире
В Кремле назвали тему индексации пенсий дискуссионной
12:10 В стране и мире
Видео
Вертолет врезался в здание аэропорта в Красноярском крае
11:50 Спорт
Шубенков назвал «наглой клеветой» сообщения о своем положительном допинг-тесте
09:54 Армия
Видео
Двойная горизонтальная «бочка» и косой переворот: уникальные кадры полетов сверхзвуковых Су-34 в небе над Челябинском
Популярное
Популярное
Ученые выяснили, как полнолуние влияет на людей
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Россияне смогут сэкономить почти 400 тысяч рублей при покупке автомобиля в 2021 году
Назван необычный признак приближающегося инфаркта
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.