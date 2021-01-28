Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 постепенно отступает. Также президент РФ отметил, что количество инфицированных коронавирусом в стране сокращается.

«Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», - заявил глава государства на совещании с членами правительства РФ.

Также российский лидер отметил, что показатели по летальным исходам, вызванным COVID-19, в РФ лучше, чем в других странах.

«По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее по сравнению с другими странами это так. На 100 тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах», - сказал он.

Кроме того, глава государства считает, что, несмотря на обнадеживающие показатели, расслабляться рано, так как борьба с коронавирусом продолжается на всех уровнях. Также Путин отметил важность соблюдения мер по COVID-19 и наличия резерва ковидных коек.

По данным оперштаба, в России за последние сутки выявили 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За минувшие 24 часа в стране победить болезнь удалось 26 775 россиянам.