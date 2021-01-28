В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ ученые разработали новую тест-систему. По словам главы ведомства, с помощью изобретения можно отличить привычный COVID-19 от вируса с новыми мутациями.

«Наши ученые из центрального научного медицинского института эпидемиологии разработали новую тест-систему», - сказала Попова в эфире «Первого канала».

По ее словам, разработанная тест-система на данный момент готовится к регистрации. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это обычная система для ПЦР-диагностики. Так, тест будет проводиться не четыре часа в лаборатории, а порядка 40 минут.