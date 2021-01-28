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Гастроэнтеролог опроверг миф о пользе неумеренного употребления воды

Тамара Астапенкова
15:45 28.01.2021
По словам Нутрии Диановой, для человеку в сутки достаточно пить до литра чистой воды в день.
Гастроэнтеролог опроверг миф о пользе неумеренного употребления воды
© Фото: congerdesign, Pixabay
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Большинство людей  знают о рекомендациях, что в сутки нужно пить не менее двух – трех литров воды в день. С этим распространенным мнением не согласна гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Врач рассказала телеканалу «Звезда», как правильно рассчитать, сколько необходимо пить воды в день.

«Есть рекомендации: минимум 30 мл на килограмм массы тела, в среднем - 37 – 40 мл воды на килограмм массы тела. И здесь нужно просто посчитать и понять, сколько в сутки нужно человеку воды. Но в организм жидкость попадает разными способами. Она содержится в обычных продуктах. И от 500 до 800 миллилитров человек может получать воды с пищей», - рассказала диетолог.

Она добавила, что человек в течение дня пьет чай или кофе, кисломолочные продукты, ест супы, - и тоже получает жидкость.

«В результате химических реакций, человек сам синтезирует воду. Не очень большое количество, зависит от массы тела, но от 200 – 300 мл. И поэтому если все оптимизировать, посмотреть нет ли избыточного потребления чая и кофе, то на самом деле чистой воды будет достаточно от 500 мл до литра. Все зависит от массы тела. Чем больше масса тела, тем больше, как правило, человек не допивает», - пояснила гастроэнтеролог.

Дианова объяснила, как можно понять, что человек не допивает. Для этого нужно сделать клинический анализ крови, в котором могут быть видны признаки сгущения крови.

«Когда вы ходите в туалет, если моча более темного, насыщенного цвета, то это говорит о том, что в организме мало чистой воды, моча концентрированная. И наоборот, если слишком много пьем воды, то моча становится полупрозрачной. Это говорит о том, что мы перепиваем и даем излишнюю нагрузку на организм. Не всегда нужно много воды. Во всем есть баланс», - доавила эксперт.

Она посоветовала также сделать биоимпедансометрия (метод диагностики состава тела человека). По нему также можно понять достаточно ли человек пьет воды.

«На самом деле главная рекомендация – это заменить сахаросодержащие напитки на чистую воду. И когда калорийные напитки заменяются на чистую воду, то улучшается метаболизм. Поэтому эти бесконечные дискуссии  - много пить воды или мало - все очень индивидуально. Нельзя людям 60 килограмм и 100 килограмм сказать, чтобы они пили 2 литра. Надо посчитать водную составляющую в сутки», - пояснила диетолог.

Нурия Дианова отметила, чтобы понять среднюю составляющую в сутки воды, нужно взять минимальное количество 30 мл и посчитать, а потом максимальное - 40 мл и опять посчитать, проанализировать рацион питания и только потом выдавать рекомендацию по чистой воде.

«Но, как правило, мое мнение, человеку достаточно от 500 мл до литра чистой воды в сутки», - заключила эксперт.

Она также предупредила, что при чрезмерном употреблении воды может происходить вымывание полезных элементов из организма. Витамины водорастворимые, они выделяются с мочой, уточнила гастроэнтеролог. Она добавила, что все индивидуально и ко всему нужно подходить с головой.

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