Ефремов в колонии нашел работу «Зевса» и пристрастился к чтению

Михаил Ефремов, отбывающий наказание в Белгородской колонии, устроился работать в пошивочный цех. Там актер пришивает молнии на одежду. К своей новой профессии Ефремов относится с юмором и даже придумал шутку по этому поводу: якобы он играет роль Зевса - мечет молнии, правда, только в одежду.

О создании театра в колонии актер пока не помышляет, поскольку не до конца освоился там. О буднях Ефремова сообщает «МК» со ссылкой на собственный источник. Он также рассказал, что артист много читает.

«На свободе Михаил очень много читал, а в колонии он стал читать еще больше», - рассказал собеседник издания.

Артист находится в хорошем расположении духа, ведет себя дружелюбно и дисциплинированно, а также старается поддерживать здоровье после болезни.

Кроме того, стало известно, что Ефремов расплатился со всеми своими долгами, выполнив все обязательства перед родными жертвы смертельной аварии.

В июне прошлого года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего авто и устроил ДТП в центре Москвы. На внедорожнике актер врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, но не смогли спасти. Артиста осудили на восемь лет колонии, но позже приговор сократили на полгода.