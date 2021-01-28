Путин заявил, что производство вакцины от COVID-19 в РФ идет с опережением графика

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что производство вакцины от коронавируса в стране идет с опережением графика.

По словам российского лидера, нужно привить около 68 миллионов россиян от COVID-19, как в кампанию по вакцинации от гриппа, передает ТАСС.

«В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне Попова (глава Роспотребнадзора. - Прим. ред.) докладывала вчера - 68 млн», - отметил президент.

Кроме этого, как подчеркнул Путин в ходе совещания с членами правительства, пандемия в России постепенно отступает. При этом он отметил, что расслабляться в борьбе с инфекцией рано, нужно соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Он добавил, что, согласно докладам об эпидемиологической обстановке, «количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел».