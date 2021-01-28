Три российские партии подписали манифест об объединении

Лидеры российских партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении, передает RT.

Отмечается, что церемония подписания документа прошла в Государственном центральном музее современной истории России. По словам Сергея Миронова, с сегодняшнего дня начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил страны».

Также лидер «Справедливой России» подчеркнул, что новая партия будет «бороться за власть» и призывает «все патриотические силы» идти с ними.

Несколькими днями ранее Сергей Миронов заявил об объединении с партиями «‎За правду» и «‎Патриоты России». Новая партия будет существовать под названием «Справедливая Россия - за правду». К этому решению, отмечалось, пришли путем долгих обсуждений.