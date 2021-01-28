Правительство выделит 69 млрд рублей на выплату социальных пособий

Правительство выделит дополнительно 69 миллиардов рублей на выплату социальных пособий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства будут направлены в Фонд социального страхования (ФСС). Эта мера поддержки необходима ввиду выросшей нагрузки на его бюджет в период пандемии COVID-19.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет Фонда социального страхования выросла. Необходимо поддержать устойчивость бюджета фонда. Сегодня на это направим почти 69 млрд рублей», - сказал Мишустин.

По словам председателя правительства, все пособия, выплаты и компенсации должны начисляться своевременно и в полном объеме. Это также касается больничных, порядок выплаты которых меняется.

Мишустин отметил, что выплаты будут начисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, а с 2022 года будет внедрен беззаявительный механизм начисления. По мнению главы кабмина, это позволит сберечь россиянам время и силы.