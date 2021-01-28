Некрополь римского времени обнаружили в Крыму

Некрополь римского времени с антропоморфными надгробиями и стелами с личинами обнаружен на Крымском полуострове. Это самая крупная коллекция каменных изваяний «позднескифской» культуры на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.

Открытие было сделано при исследовании грунтового могильника Киль-Дере на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине во время археологических работ, которые предваряли строительство трассы «Таврида».

В некрополе археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. В погребениях находились традиционные заупокойные дары: керамическая краснолаковая посуда, стеклянные сосуды, изделия из металла. Драгоценные предметы, как полагают ученые, ранее уже изъяли «черные копатели».

Благодаря способам захоронения и найденным предметам удалось определить временные рамки создания некрополя и этническую принадлежность местного населения, заселявшего территорию в те времена.

«Вероятно, могильник начал функционировать на рубеже I-II веков и прекратил существование в конце IV века, в эпоху Великого переселения народов», – рассказали в Институте археологии РАН.

Погребальная обрядность местного «позднескифского» населения, отмечают ученые, испытала на себе влияние новых этнических культур: так, на смену захоронениям с подбоем в III веке пришли погребения в каменных ящиках и кремации в амфорах.

Ранее сообщалось, что российские археологи обнаружили руины неизвестного исторической науке древнеримского порта у берегов Сирии.