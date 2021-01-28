Чилийцы два месяца живут в страхе из-за «кровососущей чупакабры»

В Чили в районе городка Читани на границе с Боливией на протяжении нескольких месяцев умирают ламы и альпаки. Местные жители возложили вину за смерть животных на чупакабру – мифическое кровососущее существо, пишет Daily Star.

В качестве доказательства своей версии фермеры обратили внимание на две небольших дырочки на уровне груди, которые появились у всех мертвых животных.

Фермер Хуан Чоке рассказал, что ламы и альпаки стали умирать с ноября прошлого года. Тогда местные жители могли недосчитаться одного-двух зверей, однако позже поголовье скота стало уменьшаться гораздо быстрее. И если сначала фермеры винили в смерти животных недоброжелателей, то теперь возложили ответственность за происходящее именно на чупакабру.

По мнению Чоке, этот таинственный хищник убивает лам и альпак, высасывая их кровь. На это указывают не только проколы, обнаруженные на телах животных, но и отсутствие следов крови в загонах, уверен фермер.

Местный ветеринар Андреа Нието, в свою очередь, также озадачен поиском причины смерти скота. Мужчина подчеркнул, что никаких следов того, что животных могли убить привычные для этих мест хищники вроде пумы или лисы, не обнаружено. Для окончательного вердикта требуется провести дополнительное расследование, резюмировал ветеринар.

Согласно мифологии, чупакабра представляет собой зомбиподобное существе, питающееся кровью крупного рогатого скота.