В Москве простились с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько
Церемония прошла в Центральной клинической больнице. Похороны состоятся позднее в четверг, 28 января, на Троекуровском кладбище.
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В Центральной клинической больнице Москвы простились с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько. В числе тех, кто посетил церемонию, были заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В больнице был установлен открытый гроб, расставлены венки. Похороны состоятся позднее в четверг, 28 января, на Троекуровском кладбище.
Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Политик долгое время болел боковым амиотрофическим склерозом, известным как болезнь Лу Герига.