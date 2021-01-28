В Москве простились с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько

В Центральной клинической больнице Москвы простились с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько. В числе тех, кто посетил церемонию, были заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В больнице был установлен открытый гроб, расставлены венки. Похороны состоятся позднее в четверг, 28 января, на Троекуровском кладбище.

Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Политик долгое время болел боковым амиотрофическим склерозом, известным как болезнь Лу Герига.