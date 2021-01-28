В стране и мире Друг подключенного к ИВЛ Ланового заявил, что его состояние оценивается как тяжелое Анна Назайкина Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ланового перевели в реанимацию и подключили к искусственной вентиляции легких. © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press Читайте нас на: Друг Василия Ланового, народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, подтвердил «Звезде» информацию о подключении актера к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам артиста, состояние Ланового оценивается как очень тяжелое. «Очень тяжелое. То, что он почувствовал себя неважно, знали уже раньше. А то, что настолько серьезно, что подключили к ИВЛ, это узнали сегодня», - ответил артист на вопрос о состоянии Ланового. В начале января стало известно о том, что 87-летний народный артист СССР был госпитализирован вместе с супругой Ириной Купченко после положительного результата анализа крови на антитела к COVID-19. Тогда Лановой чувствовал себя нормально, однако в связи с его возрастом для исключения рисков было принято решение о госпитализации. Впоследствии у актера обнаружили пневмонию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика