В Подмосковье рассказали, когда будут сняты все ограничения по COVID-19

Введенные в Московской области ограничения по коронавирусу отменят, если в регионе будет менее 900 заболевших в сутки. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», - сказал он.

В эфире телеканала «Россия 24» Воробьев также напомнил, что все стандарты безопасности тем не менее люди должны продолжать соблюдать: носить маски и перчатки, не игнорировать социальную дистанцию.

В Подмосковье после новогодних праздников к очной работе вернулись детские сады, школы и колледжи. С 22 января возобновилась программа «Активное долголетие» в муниципалитетах с наиболее благополучной обстановкой. С 25 января в регионе до трех тысяч в неделю сократили количество коек для больных с COVID-19, свободное оборудование отдадут клиникам для планового лечения пациентов, напоминает «360».