Роскосмос запустит 10 ракет «Союз» для зарубежных партнеров

Десять запусков ракет-носителей «Союз-2» и «Союз-СТ» в интересах зарубежных партнеров планирует осуществить Роскосмос в этом году. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Российская сторона в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков», - отметил Савельев в беседе с ТАСС.

По его словам, четыре пуска произойдут с космодрома Байконур, по три - с Восточного и Куру во Французской Гвиане. С последнего космодрома, в числе прочих, будет запущен аппарат европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.

Также в планах на второй квартал 2021 года значится вывод на околоземную орбиту аппарата дистанционного зондирования Земли CAS500-1. На его борту будут находиться 34 зарубежных и отечественных спутника в качестве попутной нагрузки.