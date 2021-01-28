Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роскосмос запустит 10 ракет «Союз» для зарубежных партнеров

Ян Брацкий
01:32 28.01.2021
Среди самых значимых запусков числится вывод на орбиту аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.
Роскосмос запустит 10 ракет «Союз» для зарубежных партнеров
© Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РИА Новости
Читайте нас на:

Десять запусков ракет-носителей «Союз-2» и «Союз-СТ» в интересах зарубежных партнеров планирует осуществить Роскосмос в этом году. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Российская сторона в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков», - отметил Савельев в беседе с ТАСС.

По его словам, четыре пуска произойдут с космодрома Байконур, по три - с Восточного и Куру во Французской Гвиане. С последнего космодрома, в числе прочих, будет запущен аппарат европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.

Также в планах на второй квартал 2021 года значится вывод на околоземную орбиту аппарата дистанционного зондирования Земли CAS500-1. На его борту будут находиться 34 зарубежных и отечественных спутника в качестве попутной нагрузки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:36 В стране и мире
Москва потеряла 700 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19
22:06 В стране и мире
Угрожавшего взорвать магазин в Москве мужчину доставили в полицию
20:27 В стране и мире
Видео
Путин в Музее Победы дал старт иммерсивному проекту о блокадном Ленинграде
18:34 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали о максимальном интервале между компонентами вакцины от коронавируса
20:57 Армия
Видео
Боевая подготовка войск: военные ЗВО принимают участие в учениях в шести регионах РФ
Популярное
Популярное
Назван необычный признак приближающегося инфаркта
«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
Оружие советских спецслужб выставили на продажу в США
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.