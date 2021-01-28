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Юнармейцы нанесли Граффити Победы в центре Астрахани

Тимур Шерзад
12:27 28.01.2021
Юнармейцы действовали не в одиночку - им помогали профессиональные художники. 
Юнармейцы нанесли Граффити Победы в центре Астрахани
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В центре Астрахани появилось Граффити Победы. Оно представляет собой портрет Героя СССР, капитана 1-го ранга Бориса Алексеева. Акция - дело рук юнармейцев, она состоялась в рамках проекта Минобороны «Дорога памяти». Смысл в том, чтобы сохранить память о подвиге бойцов и командиров ВОВ. 

В каждом регионе выбирается макет для «своего» героя. Такие акции проходят уже в ряде городов - Краснодаре, Владивостоке, Анапе, Махачкале, и других. В Астрахани же граффити появилось на бетонной поверхности на Адмиралтейской улице, расположенной на территории спорткомплекса ЦСКА. Юнармейцы действовали не в одиночку - им помогали профессиональные художники. 

«Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны - одна из задач нашего движения. Причем подход может быть абсолютно разным - через уроки мужества, лекции, конкурсы и соревнования. Все это у нас есть, но также у нас есть замечательная акция «Граффити Победы», которая в том числе позволяет юнармейцам реализовать свои творческие способности. Таким образом, с помощью современного уличного искусства мы напоминаем о подвиге наших предков, отважно защищавших свою страну», - заявил начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Чаще всего такое граффити состоит из изображений фронтовика и юнармейца - смысл в том, чтобы показать непрерывную связь поколений. В астраханском граффити с героем ВОВ соседствует Андрей Любивый - командир юнармейского отряда лицея №1. Сегодня Андрей учится на третьем курсе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева.

Герой войны, изображенный на граффити, - капитан 1-го ранга Борис Андреевич Алексеев. Он был командиром подлодки С‑33 1‑го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского флота. Субмарина действовала на коммуникациях неприятеля между Севастополем и западным побережьем Черного моря, а также у крымских берегов. Звание Героя Советского Союза Алексеев получил 22 июля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования, а также мужество и героизм. Сама подлодка получила статус гвардейской. 

Нанеся граффити на бетонную поверхность, юнармейцы возложили цветы к Вечному огню в память о павших в боях. 

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