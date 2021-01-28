В Минобрнауки призвали вузы сокращать дистанционку

Министерство образования России попросило руководство высших учебных заведений задуматься о возвращении студентов в аудитории. В частности, ведомство рекомендовало начать семестр в формате, близком к традиционному. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе заседания в Совете Российского Союза ректоров.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы университеты и школы начали возвращаться к нормальной жизни. Разумеется, этот процесс не является одномоментным», - заявил глава Минобрнауки.

Российские вузы смогут самостоятельно принимать решения о пропорциональном соотношении студентов в традиционном формате обучения и дистанционном, исходя из эпидемиологической ситуации в регионах, передает РИА Новости.

Фальков при этом выразил сомнение, что вузам удастся полностью вернуться к классическому формату учебного процесса.

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время почти 64% российских студентов обучаются в дистанционном формате.