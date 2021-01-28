ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. За продление проголосовали 107 депутатов, против - 36, еще 24 воздержались.

Решение уже прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий. Он заявил, что ПАСЕ не идет в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с РФ. Также Слуцкий добавил, что в ходе заседания комитета ни одна поправка украинской делегации не была поддержана.

«Россия сохраняет свое присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что в понедельник, 25 января, по инициативе украинской стороны полномочия российской делегации были оспорены. Москва назвала данную попытку Киева неприемлемой.

Позднее вице-спикер Госдумы и ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия покинет Парламентскую ассамблею, если полномочия страны будут ограничены. По его словам, РФ не согласится ни на какие ограничения.