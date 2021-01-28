СМИ: Василия Ланового подключили к искусственной вентиляции легких

Народного артиста СССР Василия Ланового, ранее госпитализированного с коронавирусом, перевели в реанимацию в связи с ухудшением его состояния, сообщает Mash. Актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как уровень сатурации упал. На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Ранее стало известно о том, что Лановой был госпитализирован вместе с супругой после положительного результата исследования на COVID-19. У обоих было обнаружено большое количество антител. По словам жены актера Ирины Купченко, актер чувствовал себя нормально, однако в связи с его возрастом «решили не рисковать». Впоследствии у народного артиста СССР обнаружили пневмонию.