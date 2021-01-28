В Кремле назвали тему индексации пенсий дискуссионной

Позиция по индексации пенсий пока не сформулирована. Данный вопрос является дискуссионным и в настоящее время находится на рассмотрении правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, получил ли Владимир Путин какой-либо ответ от правительства на этот счет.

Законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции внесли в Госдуму накануне. Инициатива, выдвинутая депутатами фракции «Справедливая Россия», также предусматривает возобновление индексации выплат работающим пенсионерам.