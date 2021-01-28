Врачи назвали весомый фактор, приводящий к смерти от COVID-19

Люди с психическими расстройствами в три раза чаще умирают от коронавируса. В том числе больные шизофренией. Об этом сообщили ученые Нью-Йоркского университета в США. Их выводы опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

В ходе работы исследователи провели анализ более семи тысяч историй болезни жителей Нью-Йорка, проходивших лечение от COVID-19 в период с 3 марта по 31 мая 2020 года. Среди пациентов были как мужчины, как и женщины. Выяснилось, что при наличии шизофрении, расстройствах настроения или повышенной тревожности инфицированные коронавирусом умирали чаще других.

Смертность при шизофрении почти в 2,7 раза выше и в 35,7 раза выше после достижения 75-летнего возраста, указали ученые.

Причиной наблюдаемого явления исследователи называют саму биологию шизофрении, в частности, возможное нарушение иммунной системы.

Еще одним фактором риска смерти от коронавируса является пол. Так, мужчины после 30 лет в 1,7 раза чаще умирают при инфицировании COVID-19 по сравнению с женщинами. Как объяснил врач-иммунолог, причина кроется в генах и половых гормонах, накладывающих свои особенности на свойства иммунитета.