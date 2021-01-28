«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Финляндию

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» в четверг возобновляет регулярные рейсы в Финляндию. Об этом сообщает РИА Новости.

Перелеты по маршруту Москва - Хельсинки - Москва будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и субботам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов будет меняться.

Как отмечают в авиакомпании, россиянам при планировании поездки за рубеж нужно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях в стране назначения.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила прерванное из-за пандемии COVID-19 авиационное сообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. В то же время, как объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин, въезд в эти страны с туристическими целями пока будет невозможен.