Власти заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе», - сказала она.

Ракова добавила, что также стало меньше госпитализаций пациентов с инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия COVID-19 в столице идет на спад. С 22 января постепенно отменяются ограничения. Так, в Москве вновь заработали в очном формате колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы. Кроме того, открылись музеи, театры и кинотеатры могут заполнять залы на 50% от общего количества мест. Сняты ограничения на работу ночных клубов и баров.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционную работу приобрело рекомендательный характер вместо обязательного.