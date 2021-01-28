В стране и мире Толстой заявил, что РФ покинет ПАСЕ при ограничении полномочий страны Иван Линдеманн Полномочия РФ в ПАСЕ впервые были ограничены в 2014 году. Причины - воссоединение Крыма с Россией и события на Украине. Права делегации удалось восстановить лишь в 2019 году. © Фото: Council of Europe Parliamentary, via Globallookpress Читайте нас на: Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если полномочия страны будут ограничены. Об этом заявил вице-спикер Госдумы и ПАСЕ Петр Толстой. «Ни на какие ультиматумы, санкции и ограничения полномочий наша делегация никогда не согласится. Если решение будет принято об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога», - сказал он. В четверг, 28 января, ассамблея обсуждает полномочия российской делегации. В проекте резолюции говорится, что профильный комитет ПАСЕ рекомендовал их ратифицировать. Напомним, что полномочия РФ в ПАСЕ были ограничены в 2014 году. Причины - воссоединение Крыма с Россией и события на Украине. Права делегации удалось восстановить лишь в 2019 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика