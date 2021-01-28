Вертолет врезался в здание аэропорта в Красноярском крае
На борту находилось 22 пассажира и два члена экипажа. Никто не пострадал.
© Видео: АВИАЦИОННЫЕ НОВОСТИ 24, YouTube © Фото: АВИАЦИОННЫЕ НОВОСТИ 24, YouTube
В здание аэропорта в Красноярском крае врезался вертолет. Видео произошедшего опубликовано в социальных сетях.
Сообщается, что на борту находилось 22 пассажира и два члена экипажа.
«По информации Красноярского регионального управления воздушного транспорта, вертолет при выполнении подготовки к взлету зацепил немножко здание. Пострадавших там нет», - сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
В результате аварии у вертолета была разрушена хвостовая часть. По факту произошедшего начата проверка.