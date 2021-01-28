Россиян предупредили об опасной погоде сразу в нескольких регионах страны

Погодные условия будут представлять опасность в ближайшие три дня сразу в нескольких регионах России. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Так, во Владивостоке из-за нового циклона режим повышенной готовности объявили на Тихоокеанском флоте. Ожидается ураганный ветер с порывами более 30 метров в секунду. После предыдущего снегопада дороги покрыты льдом, из-за чего более 80 человек получили травмы. Часть острова Русский, где бушует снежный циклон, осталась без света из-за аварии на сетях.

«По информации Министерства ЖКХ, в связи с непогодой произошло аварийное отключение электроэнергии на острове Русский. Без света остаются населенные пункты Рында, Воевода, Подножье и Амурское. Тепло подается от дизельных электростанций. На месте работают специалисты "Оборонэнерго”», - сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.

Кроме того, на Чукотке из-за мощного снежного циклона приостановили работу аэропорта - задержаны все рейсы, запланированные из Анадыря в Певек, Владивосток, Хабаровск и обратно. Также сильный снегопад ожидается в Крыму, температура воздуха опустится сразу на 10 градусов.