В Госдуме отреагировали на слова генсека НАТО об «агрессии» России

Призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к странам-участницам наращивать свой военный потенциал, чтобы противостоять российской «агрессии», является способом «вытянуть деньги налогоплательщиков на пополнение и без того раздутого бюджета альянса». Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым все мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России», - уточнил он в беседе с RT.

По словам парламентария, пока что происходит наоборот - провокации и агрессивная риторика наблюдаются лишь со стороны НАТО. При этом, уверен Бальбек, сами граждане стран - участниц альянса устали от слов про «агрессию» РФ. Она, отметил депутат, является виртуальной, а дополнительные отчисления в бюджет НАТО - реальными.

Во вторник, 26 января, Йенс Столтенберг обратился к членам Военного комитета НАТО. Он призвал их поддержать оборонный потенциал стран. Генсек посоветовал союзникам увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных НАТО в готовности в случае угрозы.