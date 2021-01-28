В Кремле заявили, что Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, как только его получит

Владимир Путин незамедлительно подпишет закон о ратификации соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, как только получит документ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как только документ поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями», - заявил представитель Кремля.

Ранее состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США до 5 февраля 2026 года. В ГД и Совете Федерации РФ его единогласно ратифицировали.

Напомним, что договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. На сегодняшний день это единственное соглашение между странами, которое ограничивает ядерные арсеналы, срок которого истекает 5 февраля 2021 года.