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Норвежцы пожаловались на вторжение «красной армии»

Светлана Иванова
11:37 28.01.2021
Обеспокоенность норвежцев вызывает рост численности популяции камчатского краба в стране.
Норвежцы пожаловались на вторжение «красной армии»
© Фото: David Mark, Pixabay
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Жители и экологи Норвегии выразили обеспокоенность из-за распространения камчатских крабов. Ракообразные, которых в 1970-х годах привезли в Мурманск и на Кольский полуостров в рамках эксперимента, прижились и мигрировали на территорию соседней Норвегии, включая Лофотенские острова.

Журналист испанской газеты La Vanguardia Рафаэль Рамос назвал распространение камчатских крабов «вторжением красной армии». Выдержки приводит ИноСМИ.

Как отмечает автор материала, норвежские рыбаки испытывают немало проблем из-за активности ракообразных, которые рвут рыболовные сети клешнями. Экологи также видят угрозу в увеличении численности популяции крабов, которые нарушают баланс экосистемы, поедая мидий, моллюсков, планктон и других обитателей. В итоге морское дно становится морским аналогом пустыни Сахара.

И все же в распространении камчатских крабов в Норвегии есть и положительные моменты. Так, жители в прошлом депрессивной рыбацкой деревушки Бугейнес, расположенной в Варенском заливе, зарабатывают без особых усилий, ловя крабов и продавая их по пять долларов за килограмм.

Скорость передвижения камчатских крабов - 50 километров в год. По расчетам, за десять лет они доберутся до Бергена.

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