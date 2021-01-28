В подземном переходе Челябинска прогремел взрыв
По предварительной информации, пострадал один человек.
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В подземном переходе в центре Челябинска прогремел взрыв. В ходе ремонтных работ взорвался газовый баллон, пострадал один человек, сообщили в городской администрации.
Инцидент произошел в 12.20 (10.20 мск) в районе дома №56 по проспекту Ленина, на выходе в сторону Арбитражного суда Челябинской области.
«По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, его состояние уточняется», - цитирует РИА Новости сообщение администрации.
По факту происшествия ведется проверка, на месте работают экстренные службы, добавили в городской мэрии.