В подземном переходе Челябинска прогремел взрыв

В подземном переходе в центре Челябинска прогремел взрыв. В ходе ремонтных работ взорвался газовый баллон, пострадал один человек, сообщили в городской администрации.

Инцидент произошел в 12.20 (10.20 мск) в районе дома №56 по проспекту Ленина, на выходе в сторону Арбитражного суда Челябинской области.

«По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, его состояние уточняется», - цитирует РИА Новости сообщение администрации.

По факту происшествия ведется проверка, на месте работают экстренные службы, добавили в городской мэрии.