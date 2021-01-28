В Германии оценили размер попавших под санкции ЕС активов россиян в 1,8 млн евро

За шесть лет санкций правительство Германии заморозило активы и денежные средства граждан России на сумму порядка 1,8 миллиона евро. Об этом заявили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ, сообщает РИА Новости.

В протоколе заседания бундестага от 13 января говорится, что только в 2018 году Германия занесла в базу более 485 тысяч евро, в 2019-м - около 337 тысяч евро, в 2020-м - 341 тысячу евро.

При этом, как отметили в министерстве, потери европейского бизнеса из-за санкций, вводимых против России, оказались выше. Они составили миллиарды евро против тысяч евро замороженных активов.

В Германии признали, что эффект от ограничений оказался плачевным для самого Евросоюза - это привело к потере тысяч рабочих мест.

Напомним, что санкции против РФ странами ЕС были введены в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и событий на востоке Украины. Ранее Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не приобретала полуостров. По его словам, решение войти в состав страны стало демократическим выбором населения Крыма.