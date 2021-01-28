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Ученые выяснили, как полнолуние влияет на людей

Светлана Иванова
10:34 28.01.2021
Продолжительность сна человека колеблется на протяжении всего лунного цикла.
Ученые выяснили, как полнолуние влияет на людей
© Фото: Michael Treu, Pixabay
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Фазы Луны оказывают влияние на режим сна человека. В этом убедились американские ученые в ходе нового исследования. Так, согласно его результатам, люди ложатся спать позже и меньше спят по ночам перед наступлением полнолуния. И наоборот, перед новолунием люди отправляются в постель раньше и спят дольше.

Вообще, продолжительность сна человека колеблется на протяжении всего 29,5-дневного лунного цикла, пишет Daily Mail.

Причем эти выводы характерны как для жителей городов, имеющих круглосуточный доступ к электричеству, так и сельской местности, где искусственное освещение отсутствует, отмечают авторы работы.

В рамках эксперимента ученые с помощью наручных приборов отслеживали характер сна людей. В качестве испытуемых выступали население общин коренного народа Тоба в аргентинской провинции Формоза, а также студенты Вашингтонского университета.

По словам автора исследования Орасио де ла Иглесиа из Вашингтонского университета, причина наблюдаемого феномена может заключаться в ярком лунном свете, характерном для предшествующих полнолунию сумерек.

«Мы предполагаем, что наблюдаемые паттерны являются врожденной адаптацией, благодаря которой наши предки пользовались естественным источником вечернего света при определенной фазе лунного цикла», - полагает биолог из Университета Вашингтона Леандро Казираги.

При этом ученые признали, что у людей, живущих в городских условиях, связь с фазами Луны является менее явной. По мнению исследователей, это объясняется доступом к искусственному освещению.

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