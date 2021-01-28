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Названо заболевание, почти в три раза повышающее риск смерти от COVID-19

Анна Касаткина
10:23 28.01.2021
Ученые изучили связь летального исхода от коронавируса с ментальными болезнями.
Названо заболевание, почти в три раза повышающее риск смерти от COVID-19
© Фото: Sandro Pereira, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Вероятность умереть от коронавируса у пациентов с шизофренией примерно в 2,7 раза выше, чем у других людей. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты изучили истории болезни 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, из которых COVID-19 заразились 7 348 человек (из них 864 скончались либо были переведены в хосписы по истечении 45 дней после постановки диагноза). Пациентов с психическими заболеваниями разделили на три категории - с расстройствами шизофренического спектра (75 человек), аффективными (564 человека) и тревожными (360 человек) расстройствами. Их данные затем сравнили с зараженными коронавирусом, у которых подобных заболеваний не было.

Ученые скорректировали результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска. Выяснилось, что у пациентов с шизофренией вероятность летального исхода при заболевании коронавирусом в 2,7 раза выше, чем у остальных. Связи же между аффективными и тревожными расстройствами и смертью от COVID-19 выявлено не было, говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry. В своей работе ученые указали, что полученные данные требуют дальнейшего изучения.

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