Названо заболевание, почти в три раза повышающее риск смерти от COVID-19

Вероятность умереть от коронавируса у пациентов с шизофренией примерно в 2,7 раза выше, чем у других людей. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты изучили истории болезни 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, из которых COVID-19 заразились 7 348 человек (из них 864 скончались либо были переведены в хосписы по истечении 45 дней после постановки диагноза). Пациентов с психическими заболеваниями разделили на три категории - с расстройствами шизофренического спектра (75 человек), аффективными (564 человека) и тревожными (360 человек) расстройствами. Их данные затем сравнили с зараженными коронавирусом, у которых подобных заболеваний не было.

Ученые скорректировали результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска. Выяснилось, что у пациентов с шизофренией вероятность летального исхода при заболевании коронавирусом в 2,7 раза выше, чем у остальных. Связи же между аффективными и тревожными расстройствами и смертью от COVID-19 выявлено не было, говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry. В своей работе ученые указали, что полученные данные требуют дальнейшего изучения.