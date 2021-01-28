Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жители Земли назвали основную угрозу человечеству

Роман Захаров
00:49 28.01.2021
Граждане различных стран рассказали о проблемах экологии и возможных способах их решения.
Жители Земли назвали основную угрозу человечеству
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Около двух третей населения Земли считают  процесс изменения климата глобальной чрезвычайной ситуацией. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Программой развития ООН (ПРООН) и Оксфордским университетом.

На сайте ПРООН также сообщается, что в восьми из десяти государств с наиболее высокими показателями по выбросам углекислого газа подавляющее число граждан поддерживает более активное использование возобновляемых источников энергии. В РФ такую точку зрения высказали 51% опрошенных.

Кроме того, в девяти из десяти стран, где преобладает городское население, люди чаще заявляли о необходимости использовать электротранспорт или велосипеды.

Результаты проведенного исследования также указали на связь между уровнем образования человека и его убеждением в необходимости принятия мер по борьбе с климатическими изменениями. Многие из тех, кто проходил обучение в университете или колледже в странах с низким уровнем дохода (Бутан – 82%, ДРК – 82%), и в более богатых странах (Франция – 87%, Япония – 82%), считают, что изменение климата является чрезвычайной ситуацией.

Ранее сообщалось, что известный актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросил главу государства принять меры по преодолению климатического кризиса. Ди Каприо, долгое время занимающийся проблемами экологии, призвал американского лидера стать «климатическим президентом», который сможет увести жителей планеты от «края пропасти». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:36 В стране и мире
Москва потеряла 700 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19
22:06 В стране и мире
Угрожавшего взорвать магазин в Москве мужчину доставили в полицию
20:27 В стране и мире
Видео
Путин в Музее Победы дал старт иммерсивному проекту о блокадном Ленинграде
18:34 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали о максимальном интервале между компонентами вакцины от коронавируса
20:57 Армия
Видео
Боевая подготовка войск: военные ЗВО принимают участие в учениях в шести регионах РФ
Популярное
Популярное
Назван необычный признак приближающегося инфаркта
«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
Оружие советских спецслужб выставили на продажу в США
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.