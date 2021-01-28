Жители Земли назвали основную угрозу человечеству

Около двух третей населения Земли считают процесс изменения климата глобальной чрезвычайной ситуацией. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Программой развития ООН (ПРООН) и Оксфордским университетом.

На сайте ПРООН также сообщается, что в восьми из десяти государств с наиболее высокими показателями по выбросам углекислого газа подавляющее число граждан поддерживает более активное использование возобновляемых источников энергии. В РФ такую точку зрения высказали 51% опрошенных.

Кроме того, в девяти из десяти стран, где преобладает городское население, люди чаще заявляли о необходимости использовать электротранспорт или велосипеды.

Результаты проведенного исследования также указали на связь между уровнем образования человека и его убеждением в необходимости принятия мер по борьбе с климатическими изменениями. Многие из тех, кто проходил обучение в университете или колледже в странах с низким уровнем дохода (Бутан – 82%, ДРК – 82%), и в более богатых странах (Франция – 87%, Япония – 82%), считают, что изменение климата является чрезвычайной ситуацией.

Ранее сообщалось, что известный актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросил главу государства принять меры по преодолению климатического кризиса. Ди Каприо, долгое время занимающийся проблемами экологии, призвал американского лидера стать «климатическим президентом», который сможет увести жителей планеты от «края пропасти».