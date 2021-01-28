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Над Петербургом прогремел салют в честь годовщины снятия блокады

Ян Брацкий
00:01 28.01.2021
Батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов в сопровождении фейерверков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Десятки артиллерийских залпов в сопровождении фейерверка прогремели в Санкт-Петербурге в ознаменование 77-й годовщины снятия блокады. Многочисленные зрители собрались в районе Петропавловской крепости, на набережных и стрелке Васильевского острова, чтобы стать свидетелями красочного и торжественного зрелища.

Батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов - по традиции, каждый из них именной. Самый первый в честь освобождения Ленинграда, последующие в память о погибших жителях и защитниках города, великих полководцах Ленинградского фронта и так далее.  

Осада города началась 8 сентября 1941 года. Она длилась почти 900 дней. 18 января 1943 года блокада была прорвана, но ее полного снятия жителям Ленинграда пришлось ждать еще больше года. По разным оценкам, за это время погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. 

Владимир Путин сегодня возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда. Церемония прошла в Александровском саду в Москве. После возложения цветов, глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе. Там он осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которая была открыта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка состоит почти из 7 000 экспонатов, 22 фильмов-реконструкций и нескольких уникальных трехмерных панорам.

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