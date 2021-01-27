Путин поручил МИД провести переговоры о продлении ДСНВ с Вашингтоном

Президент России Владимир Путин поручил российскому МИД провести переговоры с США по заключению соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

«Поручить МИД России провести переговоры с американской стороной о заключении указанного международного договора», – говорится в документе.

Другим распоряжением Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о продлении ДСНВ Федеральным Собранием.

Во вторник, 26 января, Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Путин и американский лидер Джозеф Байден выразили удовлетворение в связи с этим событием в ходе первых телефонных переговоров.