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Путин поручил МИД провести переговоры о продлении ДСНВ с Вашингтоном

Анна Касаткина
09:06 27.01.2021
Президент назначил своим официальным представителем по вопросу продления Договора замглавы дипломатического ведомства Сергея Рябкова.
Путин поручил МИД провести переговоры о продлении ДСНВ с Вашингтоном
© Фото: Rocket Lab via Globallookpress.com
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Президент России Владимир Путин поручил российскому МИД провести переговоры с США по заключению соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

«Поручить МИД России провести переговоры с американской стороной о заключении указанного международного договора», – говорится в документе.

Другим распоряжением Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о продлении ДСНВ Федеральным Собранием.

Во вторник, 26 января, Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Путин и американский лидер Джозеф Байден выразили удовлетворение в связи с этим событием в ходе первых телефонных переговоров.

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