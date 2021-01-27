Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»

Доктор-стоматолог рассказала об ощущениях во время клинической смерти во время родов. Об этом сообщает издание Express.

Пациентка по имени Сахарс сравнила произошедшее с ней с путешествием в волшебные джунгли, а сами ощущения описала как приятные и сюрреалистичные. Об этом она рассказала Фонду исследования посмертного опыта после того, как перенесла клиническую смерть во время родов.

Сама Сахарс считает инцидент соприкосновением с «запредельным».

«Мне показалось, что я вошла в "неземное царство". Я увидела себя в клинике неподалеку от нашего дома. Я была ребенком, и мама брала меня туда, когда я болела. Я сидела на скамейке и ждала своей очереди. Там было много людей, одетых в серые костюмы или платья. Я не видела их лиц и даже не могла понять, мужчины это или женщины», - указала Сахарс.

Она добавила, что могла перемещаться из одного места в другое «в мгновение ока».

«Земля была покрыта зеленой травой. Но я не могу этот зеленый оттенок объяснить, потому что никогда не встречала ничего подобного. День был прекрасным, хотя я и не видела солнца. Вдали виднелись зеленые деревья, но с садом сравнить их было нельзя», - вспомнила пациентка.

Она добавила, что чувствовала себя очень хорошо и очень хотела пойти в то место, напоминавшее ей «волшебные джунгли». Тогда, по словам женщины, она подошла к стойке администратора, чтобы узнать, почему ее «так долго не вызывают».

«Человек передо мной сказал: "Посмотри на всех этих людей, которые стоят здесь уже несколько часов. Твоя очередь еще не пришла. Иди садись, тебя позовут"», - рассказала Сахарс.

В этот момент она почувствовала, что вернулась к реальной жизни. Женщина стала слышать голоса медицинского персонала в операционной и почувствовала сильную боль в груди из-за искусственного дыхания.

Некоторые исследователи считают, что подобные яркие сновидения перед смертью не обязательно являются свидетельством загробной жизни. По словам директора исследования реанимации и возвращения к жизни Медицинской школы Лангон в Нью-Йорке доктора Сэма Парниа, с научной точки зрения этот феномен можно объяснить тем, что головной мозг активизируется и начинает анализировать себя, чтобы выжить.