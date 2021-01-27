Рябков заявил, что РФ и США договорились продлить ДСНВ-3 на условиях Москвы

Россия и США договорились о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) без предварительных условий, как настаивала Москва. Об этом заявил в среду, 27 января, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«На наших условиях. На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было “довесков”, - пояснил Сергей Рябков.

Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Президенты России и США выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ-3.

Российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США. Договор предлагается продлить до 5 февраля 2026 года.