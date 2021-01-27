Власти Москвы отменили ограничения на ночную работу баров, ресторанов и дискотек

Власти Москвы с сегодняшнего дня отменили ограничение на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов, дискотек и других развлекательных организаций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений», - написал градоначальник.

Он уточнил, что несмотря на отмену ограничений, заведения обязаны по-прежнему соблюдать требования санитарного режима и по рассадке посетителей, которые были установлены Роспотребнадзором.

По словам Сергея Собянина, до шестого февраля по согласованию с Минобрнауки будет принято решение о дальнейшем формате обучения в вузах.

Также в Москве перестало быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. По словам Сергея Собянина, ситуация с распространением коронавируса в городе продолжает улучшаться, в связи с чем первоочередной задачей становится максимально быстрое восстановление экономики.