В Москве режим дистанционный работы 30% сотрудников перестал быть обязательным

В Москве с сегодняшнего дня требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер», - написал градоначальник в своем блоге.

Он уточнил, что теперь решение возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» принимают руководители предприятий и организаций.

По словам мэра, ситуация с распространением коронавируса в городе продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели количество госпитализированных пациентов снизилось на тысячу человек, а число выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом не превышало 2 – 3 тысячи в день. Собянин отметил, что на данный момент в больницах свободно более 50% коек, такого не было с середины июня 2020 года.

Градоначальник уточнил, что в условиях, когда пандемия идет на спад, первоочередной задачей становится максимально быстрое восстановление экономики, «наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка».