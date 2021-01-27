Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии

Осужденный актер Михаил Ефремов смог адаптироваться в Белгородской колонии и даже подружился с заключенными. Об этом рассказал источник, близкий к окружению артиста.

Сообщается, что заключенные и администрация колонии называют Ефремова Дядя Миша. Он ежедневно созванивается с женой, ему приходят письма и посылки. Как и положено заключенным, большую часть дня актер работает.

«С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают. А сколько посылок шлют и теплую одежду, и какие-то закрутки, сладости, и чего только там нет. Но у каждого заключенного лимит на передачи», - приводит Starhit слова источника.

Некоторые передачи приходится утилизировать из-за превышения лимита. Из-за пандемии коронавируса свидания в колонии пока запрещены, пишет телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Ефремов начал осваивать в колонии новую профессию – швеи-моториста. После трех месяцев обучения, актер сможет работать по этой специальности.

Напомним, что в начале июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП. В начале сентября суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 лет.