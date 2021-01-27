Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса

Американские ученые объяснили, почему мужчины умирают от коронавируча в 1,7 раза чаще, чем женщины. Об этом написал журнал Science.

Исследователи Йельского университета объясняют этот феномен тем, что женщины имеют две Х-хромосомы, которые богаты генами, регулирующими иммунный ответ.

Кроме этого, защитную роль играет женский половой гормон эстроген. Он способен блокировать рецептор АСЕ2, который коронавирус использует для проникновения в клетки. При этом ученые предполагают, что мужские гормоны андрогены наоборот могут усиливать способность вируса инфицировать клетки.

Ранее российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что гены и половые гормоны во многом определяют иммунологические аспекты, отличающие мужчин от женщин.